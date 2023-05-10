Заявление звезды OnlyFans потрясло поклонников порно

Звезда OnlyFans, 27-летняя Харриет Шугаркуки, сделала шокирующее заявление. Она призналась, что ее порноролики — фейки, а она вообще девственница.

Харриет Шугаркуки прославилась на площадке OnlyFans контентом для взрослых. Но на самом деле, все видеоролики на ее площадке созданы с помощью компьютерных технологий, призналась девушка в подкасте No Jumper.

Также звезды OnlyFans заявила, что у нее не было секса ни только на камеру, но и в жизни. Другими словами, 27-летняя Шугаркуки все еще девственница.

Девушка уточнила, что никогда ранее не говорила процессе создания порнороликов, потому что тогда никто бы не покупал ее контент.