Скандал из-за георгиевских ленточек разразился на ЧМ по дзюдо

Российских болельщиков, пришедших на чемпионат мира по дзюдо в Дохе, выгнали с трибун, сообщил представитель Международной федерации дзюдо (IJF).

Организаторы попросили трех болельщиках убрать ленты, однако они отказались. Их попросили покинуть арену, и больше они не смогут больше посещать соревнования, — рассказал представитель IJF порталу Inside the Games.

Чемпионат мира по дзюдо проходит с 7 по 14 мая в Дохе. Это этап на Олимпиаду 2024 года в Париже. Россияне выступят на нем в нейтральном статусе.

Российская сборная состоит из 17 спортсменов, в их числе бронзовые призеры Олимпийских игр в Токио Нияз Ильясов, Мадина Таймазова и Тамерлан Башаев. IJF сообщала, что восемь спортсменов не прошли независимую проверку, их имена не уточнялись.