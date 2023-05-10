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Скандал из-за георгиевских ленточек разразился на ЧМ по дзюдо

Источник:
Sibnet.ru
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Российских болельщиков, пришедших на чемпионат мира по дзюдо в Дохе, выгнали с трибун, сообщил представитель Международной федерации дзюдо (IJF).

Организаторы попросили трех болельщиках убрать ленты, однако они отказались. Их попросили покинуть арену, и больше они не смогут больше посещать соревнования, — рассказал представитель IJF порталу Inside the Games.

Чемпионат мира по дзюдо проходит с 7 по 14 мая в Дохе. Это этап на Олимпиаду 2024 года в Париже. Россияне выступят на нем в нейтральном статусе.

Российская сборная состоит из 17 спортсменов, в их числе бронзовые призеры Олимпийских игр в Токио Нияз Ильясов, Мадина Таймазова и Тамерлан Башаев. IJF сообщала, что восемь спортсменов не прошли независимую проверку, их имена не уточнялись.

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GammiPluh

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pepelmetal

Да либерахам бесполезно объяснять!

karuto

Начальница, ты как всегда, отсиделась в день великой победы, чтоб в табло не больно было, а опосля гавкаешь....

pepelmetal

А как же заявления каклов, что с 2014 года превращали Артёмовск в крепость?