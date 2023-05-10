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Определились финальные тройки экстрасенсов в «Битве сильнейших»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»

Участники проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в третий раз поделились на тройки для финальных испытаний.

До финала «Битвы сильнейших» осталась три выпуска, сообщается в телеграм-канале передачи. Участники поделились на следующие тройки:

- Марьяна Романова, Влад Череватый, Надежда Шевченко

- Олег Шепс, Димитрий Матвеев, Лина Джебисашвили

- Константин Гецати, Виктория Райдос, Александр Шепс

В какой последовательности выступят тройки, пока неизвестно. По итогам шестого выпуска в турнирной таблице лидируют братья Шепсы, Виктория Райдос и Дмитрий Матвеев.

Шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших» выходит по субботам. В нем участвуют финалисты и победители разных сезонов «Битвы экстрасенсов».

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Топ комментариев

GammiPluh

Судебная система в США как новое камеди шоу

pepelmetal

Да либерахам бесполезно объяснять!

karuto

Начальница, ты как всегда, отсиделась в день великой победы, чтоб в табло не больно было, а опосля гавкаешь....

pepelmetal

А как же заявления каклов, что с 2014 года превращали Артёмовск в крепость?