Определились финальные тройки экстрасенсов в «Битве сильнейших»

Фото: © кадр из шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Участники проекта «Экстрасенсы. Битва сильнейших» в третий раз поделились на тройки для финальных испытаний.
До финала «Битвы сильнейших» осталась три выпуска, сообщается в телеграм-канале передачи. Участники поделились на следующие тройки:
- Марьяна Романова, Влад Череватый, Надежда Шевченко
- Олег Шепс, Димитрий Матвеев, Лина Джебисашвили
- Константин Гецати, Виктория Райдос, Александр Шепс
В какой последовательности выступят тройки, пока неизвестно. По итогам шестого выпуска в турнирной таблице лидируют братья Шепсы, Виктория Райдос и Дмитрий Матвеев.
Шоу «Экстрасенсы. Битва Сильнейших» выходит по субботам. В нем участвуют финалисты и победители разных сезонов «Битвы экстрасенсов».