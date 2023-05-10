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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

США выступили против передачи дальнобойных ракет Киеву

Источник:
Sibnet.ru
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Соединенные Штаты не одобрят поставки дальнобойных ракет Украине после решения Великобритании передать Киеву такое оружие, заявили в Вашингтоне.

Лондон планирует передать Киеву ракеты дальностью от 100 км до 300 километров, схожим по своим характеристикам с американскими ракетами ATACMS.

США не намерены предоставлять Украине ATACMS в связи с тем, что королевство планирует направить аналогичные ракеты. Политика Вашингтона в этом отношении не изменилась, анонимно сообщили американским СМИ высокопоставленные чиновники.

США будут продолжать поставлять такие средства противовоздушной обороны, как комплексы Patriot, боеприпасы и бронетехнику, приводит ТАСС сообщения СМИ.

Украина неоднократно просила передать ATACMS, но получала отказ. США обладают небольшим запасом ракет с большим радиусом действия, что ограничивает возможность их передачи Киеву, объяснил Пентагон.

Тема: Военная операция на Украине
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