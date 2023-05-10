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Роберт Де Ниро в 79 лет стал отцом седьмого ребенка

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Georges Biard / CC BY-SA 3.0

Актер Роберт Де Ниро сообщил о рождении седьмого ребенка. Голливудской звезде сейчас 79 лет.

О рождении ребенка актер обмолвился в интервью. Когда речь зашла о семье, журналист похвалился знаниями о шести детях Де Ниро, но артист его поправил.

«Вообще-то, семь. У меня только что родился ребенок», — сказал он в ток-шоу ET Canada.

Первым ребенком Де Ниро стала удочеренная в первом браке с актрисой Дайэнн Эбботт девочка Дрена, которой сейчас 55 лет. Первенец актера также от Эбботт — сын Рафаэль, ему сейчас 46 лет.

В 1995 году у актера были неофициальные отношения с моделью Туки Смит. Тогда у пары появились мальчики-близнецы Джулиан Генри и Аарон Кендрик от суррогатной матери.

Самые младшие дети у актера родились в браке с бывшей стюардессой Грейс Хайтауэр: сын Эллиот (25 лет) и дочь Хелен (11 лет).

Кто стал матерью седьмого ребенка, актер не сообщил. С супругой Грейс Хайтауэр Де Ниро расстался еще в 2018 году.

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