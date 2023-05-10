Определились первые финалисты Евровидения‑2023

Первый полуфинал Евровидения-2023 прошел в Ливерпуле 9 мая. Из 15 стран в финал прошли 10.

В финале Евровидения из первого отборочного этапа прошли Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Выбили из музыкального соревнования Нидерланды, Азербайджан, Ирландия, Латвия и Мальта.

Во втором полуфинале 11 мая выступят 16 стран. Из них в финал также пройдут только 10 стран. Они присоединятся к победителям первого полуфинала, Большой пятерке (Франция, Италия, Испания, Германия и Великобритания) и стране-победительнице предыдущего года Украине.

Финал Евровидения-2023 состоится 13 мая. Россия в музыкальном конкурсе не участвует после начала военной спецоперации.