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Определились первые финалисты Евровидения‑2023

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © euroinvision.com

Первый полуфинал Евровидения-2023 прошел в Ливерпуле 9 мая. Из 15 стран в финал прошли 10.

В финале Евровидения из первого отборочного этапа прошли Хорватия, Молдова, Швейцария, Финляндия, Чехия, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Норвегия.

Выбили из музыкального соревнования Нидерланды, Азербайджан, Ирландия, Латвия и Мальта.

Во втором полуфинале 11 мая выступят 16 стран. Из них в финал также пройдут только 10 стран. Они присоединятся к победителям первого полуфинала, Большой пятерке (Франция, Италия, Испания, Германия и Великобритания) и стране-победительнице предыдущего года Украине.

Финал Евровидения-2023 состоится 13 мая. Россия в музыкальном конкурсе не участвует после начала военной спецоперации.

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