Иммунолог назвал разрушающие иммунитет привычки

Употребление большого количества соли в еде и отказ от завтрака разрушают иммунитет, сообщил врач-иммунолог Андрей Продеус.

«Иммунные Т-клетки — генералы, они раздают команды другим клеткам, что делать. Повышенное количество соли эти клетки не переносят, они выключаются из работы. У организма повышается чувствительность к инфекциям», — сказал Продеус в эфире программы «Жить здорово».

Врач добавил, что еще одна привычка, разрушающая иммунитет — отказ от завтрака.

«Если человек убирает завтрак, то его клетки иммунитета — макрофаги через четыре часа уходят из циркуляции в костный мозг и там засыпают. Если не дадим пищу утром, то активность макрофагов снизится», — сказал врач.

Макрофаги отвечают за уничтожение микробов. Если снижается их активность, то постепенно падает и иммунитет.