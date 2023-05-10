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Джоли поделилась редкой фотографией из детства

Источник:
Sibnet.ru
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Актриса Анджелина Джоли поделилась архивным фото из детства с мамой. Она напомнила, что мама умерла из-за рака и посоветовала поклонникам следить за здоровьем.

Джоли напомнила, что ее мама умерла от после долго борьбы с раком груди и яичников. Актриса обеспокоена, что повторит ее судьбу.

Фото: © @angelinajolie

«В июне мне будет месяц до того возраста, когда ей поставили диагноз. Мне сделали профилактические операции, чтобы уменьшить шансы, но я продолжаю проходить осмотр», — написала Джоли в социальной сети.

Мать Джоли скончалась в возрасте 56 лет, а диагноз женщине поставили в возрасте 48 лет. Столько актрисе исполнится в июне.

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