Байден предупредил о катастрофических последствиях дефолта в США

Потенциальный дефолт по федеральному долгу США будет иметь катастрофические последствия, заявил американский президент Джо Байден.

Глава Белого дома так отреагировал на слова спикера Палаты представителей Конгресса Кевина Маккарти, допустившего возможность дефолта в стране. «Я думаю, он знает, что дефолт будет катастрофическим. И я думаю, он знает, что то, что он одобрил, не пройдет Конгресс. Это нежизнеспособно», — цитирует ТАСС Байдена.

Речь идет о плане Маккарти по повышению потолка госдолга страны при значительном сокращении бюджетных расходов. Без повышения потолка США не смогут обеспечивать свои долговые обязательства и тогда наступит дефолт.

План Маккарти в конце апреля приняла контролируемая республиканцами Палата представителей. Эксперты уверены, что контролируемый демократами Сенат Конгресса не поддержит это предложение из-за нежелания снижать бюджетные расходы.

Министр финансов США Джанет Йеллен ранее заявила, что отказ Конгресса поднять потолок госдолга приведет к дефолту, что повлечет за собой экономическую и финансовую катастрофу.