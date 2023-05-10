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Число вакансий выросло на 10% в Новосибирской области

Источник:
Sibnet.ru
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Работа, объявление, вакансия, трудоустройство, карьера
Фото: © Sibnet.ru

Работодатели в апреле активнее стали искать сотрудников, больше всего им требуются юристы, водители, кадровики, сообщает служба исследований hh.ru

В Новосибирской области по итогам апреля объем вакансий вырос на 10,8% относительно предыдущего месяца. Это чуть выше, чем в целом по стране.

Больше всего работодатели заинтересованы в привлечении линейного и массового персонала (курьеры, продавцы, специалисты колл-центров и так далее), а также синих воротничков — представителей рабочих, производственных профессий.

Еще 16% —предложения для белых воротничков (маркетологов, бухгалтеров, финансистов, юристов, HR и других), а 10% — вакансии для ИТ-специалистов. А вот количество вакансий в сфере развлечений и масс-медиа в апреле снизилось.

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Экономика #Рынок труда #Новосибирск
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