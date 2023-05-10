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Менеджер высказался о будущем Ничушкина после «инцидента с алкоголем»

Источник:
Sibnet.ru
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Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин
Фото: © @nicha43

Российский форвард Валерий Ничушкин должен остаться важной частью «Колорадо Эвеланш», сообщил генеральный менеджер команды Крис Макфарленд.

«Он был очень важной частью нашей команды в прошлом, и мы надеемся, что он будет очень важной частью нашей команды в будущем», — сказал Макфарленд Denver Sport.

Ничушкин покинул расположение «Колорадо» по личным причинам 25 апреля. После этого он пропустил пять матчей серии первого раунда Кубка Стэнли против «Сиэтла». В СМИ считают, что это произошло из-за «инцидента с алкоголем».

Агент российского хоккеиста игрока опроверг данную версию. Но позже выяснилось, что примерно в это же время в номере хоккеиста была очень пьяная девушка, которая нападала на врачей «Колорадо».

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