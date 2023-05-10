Tic Tac отобрали у журналиста на Параде Победы

Парад Победы в Москве
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Мундштук IQOS и Tic Tac отобрали у журналистов перед входом на трибуны на Параде Победы в Москве 9 мая.
Чтобы от метро или от места высадки из автобуса дойти до трибун, журналистам надо было преодолеть четыре уровня проверки.
У одного журналиста конфисковали устройство для курения и мундштук IQOS. Еще один корреспондент лишился упаковки освежающих драже Tic Tac. Сотрудник на пункте проверки отметил, что с едой нельзя.
«Все это, на мой взгляд, позволяло считать меры безопасности на этом параде беспрецедентными», — отметил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.