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Tic Tac отобрали у журналиста на Параде Победы

Источник:
Sibnet.ru
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Парад Победы в Москве
Парад Победы в Москве
Фото: © kremlin.ru

Мундштук IQOS и Tic Tac отобрали у журналистов перед входом на трибуны на Параде Победы в Москве 9 мая.

Чтобы от метро или от места высадки из автобуса дойти до трибун, журналистам надо было преодолеть четыре уровня проверки.

У одного журналиста конфисковали устройство для курения и мундштук IQOS. Еще один корреспондент лишился упаковки освежающих драже Tic Tac. Сотрудник на пункте проверки отметил, что с едой нельзя.

«Все это, на мой взгляд, позволяло считать меры безопасности на этом параде беспрецедентными», — отметил журналист «Коммерсанта» Андрей Колесников.

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saxat

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