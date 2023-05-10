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Белый дом не упомянул СССР среди победителей Второй мировой

Источник:
Sibnet.ru
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Участники Ялтинской конференции главы Великобритании, США и СССР Черчилль, Рузвельт и Сталин
Участники Ялтинской конференции главы Великобритании, США и СССР Черчилль, Рузвельт и Сталин
Фото: Photograph from the Army Signal Corps Collection in the U.S. National Archives.

Победа над фашизмом во Второй мировой войне произошла благодаря США и союзникам, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«На этой неделе, как вы все знаете, отмечается годовщина окончания Второй мировой войны в Европе и победы США и союзнических сил над фашизмом и агрессией на континенте», —сказала Жан-Пьер. При этом она не упомянула роль СССР в разгроме нацизма — страны потерявшей в войне 27 миллионов человек.

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Соедиенные Штаты исключают «Советский Союз исключают из числа победителей». При этом «незаслуженно рекламируется роль США и Великобритании», — отметил он.

«Второй год подряд усилиями администрации США сорвана поездка американских участников Второй мировой войны на парад Победы. На фронтовиков оказывалось беспрецедентное давление. Их даже запугивали аннулированием паспортов, чтобы они не могли вылететь в Россию», — заявил Антонов.

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