Трамп признан виновным в домогательствах почти 30-летней давности

Суд признал экс-президента США Дональда Трампа виновным в сексуальных домогательствах к писательнице Джин Кэррол, которые случились 27 лет назад.

Жюри федерального суда Манхэттена признало Трампа виновным в сексуальных домогательствах к писательнице Джин Кэролл и клевете на нее. Экс-президент обязан выплатить ей почти 3 миллиона долларов за моральный ущерб и почти 2 миллиона по гражданскому иску о побоях.

По словам Кэролл, Трамп весной 1996 года напал на нее в отделе нижнего белья универмага Bergdorf Goodman. «Я здесь, потому что Дональд Трамп изнасиловал меня, и когда я написала об этом, он солгал и сказал, что этого не было», — говорила она.

Писательница не смогла доказать изнасилование. Но присяжные сочли Трампа виновным в домогательствах и клевете, после того как он назвал обвинения Кэрол «розыгрышем и ложью».

Экс-президент в своей соцсети Truth Social заявил, что вердикт жюри — «полный позор» и «продолжение величайшей охоты на ведьм всех времен».

Джин Кэррол — писательница, телеведущая и колумнистка Elle. Начала карьеру в 1980-х с колонок о сексе. Сейчас ей 79 лет. История об изнасиловании описана в ее книге «Зачем нам мужчины?», вышедшей в 2019 году.