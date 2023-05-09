Лукашенко пропустил завтрак с Путиным в Кремле

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пропустил официальный завтрак иностранных лидеров, приглашенных на парад Победы в Москву, свидетельствуют фотографии и видео с мероприятия.

Парад Победы, приуроченный к 78-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, прошел в Москве утром 9 мая и собрал лидеров стран СНГ, среди которых был Лукашенко.

На параде также присутствовали президенты Казахстана — Касым-Жомарт Токаев, Туркменистана — Сердар Бердымухамедов, Киргизии — Садыр Жапаров, Таджикистана — Эмомали Рахмон, Узбекистана — Шавкат Мирзиеев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

После военного парада Владимир Путин и иностранные лидеры, среди которых был Лукашенко, возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем состоялся неформальный завтрак в Кремле.

Отсутствие Лукашенко на мероприятии ни Россия, ни Белоруссия официально не комментировали. Белорусский политолог Дмитрий Болкунец написал в своем телеграм-канале, что Лукашенко покинул Москву по состоянию здоровья.