Российские войска уничтожили резервы ВСУ

Российские войска удары по пунктам временной дислокации резервов Вооруженных сил Украины, а также по складам боеприпасов.

Военнослужащим удалось поразить все намеченные цели с помощью высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

«В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий», — подчеркнуло военное ведомство.

Ранее телеканал RT отметил, что обстрел 8 мая можно считать самым массированным с момента начала спецоперации. В частности, для поражения объектов ВСУ были впервые использованы комплексы «Искандер».