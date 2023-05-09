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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские войска уничтожили резервы ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска удары по пунктам временной дислокации резервов Вооруженных сил Украины, а также по складам боеприпасов.

Военнослужащим удалось поразить все намеченные цели с помощью высокоточного оружия большой дальности морского и воздушного базирования, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

«В результате ударов пресечено выдвижение резервов, а также доставка боеприпасов в районы ведения боевых действий», — подчеркнуло военное ведомство.

Ранее телеканал RT отметил, что обстрел 8 мая можно считать самым массированным с момента начала спецоперации. В частности, для поражения объектов ВСУ были впервые использованы комплексы «Искандер».

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Оборона #Армия
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