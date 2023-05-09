Снаряд для автоматической пушки нашли возле гаража в Новосибирске

Снаряд для автоматической пушки обнаружила в Новосибирске 44-летняя местная жительница.

Боеприпас был найден вечером 8 мая возле гаража, расположенного на 2-й Портовой улице, передает телеграм-канал Shot. Женщина решила расчистить подъездную площадку и обнаружила взрывоопасный предмет.

После этого она сообщила о нем в полицию. Прибывшие на место эксперты выяснили, что снаряд с головным взрывателем предназначен для 30-мм пушки, устанавливаемой на БМП или БТР-82.

В настоящее время боеприпас отправили на экспертизу. Специалисты выясняют, каким образом снаряд оказался возле гаражей.