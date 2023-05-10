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Марина Влади празднует 85-летие

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Ji-Elle / CC BY-SA 3.0

Марина Влади — последняя любовь Владимира Высоцкого и французская актриса русского происхождения — празднует день рождения 10 мая. Ей исполняется 85 лет.

Влади стала известна в СССР как последняя жена Владимира Высоцкого. Но в отдельности от артиста, она актриса, певица, писательница и скульптор. Влади снималась в итальянских фильмах с 11 лет. Часто актрисе предлагали играть роли в фильмах по произведениям русских авторов.

В России имя Марины Влади неразрывно с Высоцким. Он для актрисы был третьим мужем, а Влади оказалась для Высоцкого последней любовью. В 1987 году она выпустила книгу «Владимир, или Прерванный полет» в память о муже.

В одном из интервью в 2022 году Марина Влади рассказывала, что в России ее любят и знают больше. Чем на родине во Франции. Причина тому — история любви с Высоцким.

«В России мы прожили удивительную историю любви — может быть, одну из самых замечательных в минувшем веке. Меня по-прежнему знают и любят и во Франции, где я играю в театре, выступаю на телевидении. Но таких чувств, как в России, конечно, не питают», — говорила Влади «Известиям».

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