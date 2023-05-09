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Найден способ мгновенного избавления от похмелья

Источник:
Sibnet.ru
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Американские ученые нашли способ мгновенно избавляться от тяжелых последствий алкогольной интоксикации — оказалось, что таким эффектом обладает гормон FGF21.

Исследователи делали инъекцию гормона мышам, которым получили дозу алкоголя. Это приводило к мгновенному протрезвлению животных, у них исчезали симптомы похмелья, спутанность сознания и нарушения координации движений.

Гормон FGF21 вырабатывается печенью млекопитающих в ситуации метаболического стресса, когда что-то угрожает нормальному функционированию организма, говорится в статье ученых, опубликованной журналом Cell Metabolism.

Активное производство печенью этого гормона является естественным механизмом защиты, который включается на молекулярном уровне. При этом он действовал задолго до того, как человек научился делать спиртные напитки.

FGF21 воздействует напрямую на мозг и активизирует мощную выработку норадреналина — этот «гормон бодрствования» в считанные секунды приводит организм в норму.

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