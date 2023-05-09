Речь президента России на параде Победы вызвала широкую поддержку читателей британского издания Daily Mail. Российский лидер заявил, что страны коллективного Запада стремятся провоцировать конфликты, одновременно уничтожая общечеловеческие ценности.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал Путин.

Британцы поддержали слова президента России. По их мнению, Путин сказал то, что не могут признать лидеры других государств. Они также обвинили Запад в подрыве любых попыток на мирное разрешение конфликта.

«Путин все правильно сказал. Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал эту войну, и когда в апреле прошлого года казалось, что мир путем переговоров возможен, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал переговоры», — отметил один из комментаторов.

Еще один указал, что именно Путин хочет мира, тогда как Зеленский провоцирует продолжение конфликта. Другой участник обсуждения подчеркнул, что уважает российского лидера за празднование годовщины разгрома нацистов, тогда как в других государствах эта дата замалчивается.