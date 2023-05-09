НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Парадная речь Путина вызвала восторг на Западе

Источник:
РИА Новости
772 7

Речь президента России на параде Победы вызвала широкую поддержку читателей британского издания Daily Mail. Российский лидер заявил, что страны коллективного Запада стремятся провоцировать конфликты, одновременно уничтожая общечеловеческие ценности.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал Путин.

Британцы поддержали слова президента России. По их мнению, Путин сказал то, что не могут признать лидеры других государств. Они также обвинили Запад в подрыве любых попыток на мирное разрешение конфликта.

«Путин все правильно сказал. Есть доказательства, ясно показывающие, что Запад спровоцировал эту войну, и когда в апреле прошлого года казалось, что мир путем переговоров возможен, Борис Джонсон отправился в Киев и сорвал переговоры», — отметил один из комментаторов.

Еще один указал, что именно Путин хочет мира, тогда как Зеленский провоцирует продолжение конфликта. Другой участник обсуждения подчеркнул, что уважает российского лидера за празднование годовщины разгрома нацистов, тогда как в других государствах эта дата замалчивается.

Еще по теме
Аналитик ЦРУ предсказал побег Зеленского из страны
Бывший советник Пентагона оценил сдержанность Путина
Путин проигнорировал Украину в поздравлении с годовщиной Победы
Кремль отреагировал на слова «убивать россиян в любой точке мира»
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пропустить нельзя: в небе взойдет Кровавая Луна
Госдолг США стал угрозой для мировой экономики
Как выбрать хороший коньяк за 500 рублей
Пригожин заявил о выполнении задачи «Бахмутская мясорубка»
Обсуждение (7)
Картина дня
Начался штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске
Парадная речь Путина вызвала восторг на Западе
Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ
Россия использовала на Украине комплексы «Искандер»
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Топ комментариев

saxat

С Днём Победы! С праздником всех!

Maniac.

С Днём Великой ПОБЕДЫ! Давно пора с этими СВО заканчивать. С Киевским режимом церемонятся как с девочкой....

nicollaich

На ютубе истерика цеивропейцев. Основная мысль сообщений: "какая подлость в такой день бить по мирному...

}I{ук

С Праздником товарищи! С Днём Великой Победы!!!