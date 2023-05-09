Начался штурм последней цитадели ВСУ в Артемовске

Российские отряды приступили к штурму последней цитадели Вооруженных сил Украины в Артемовске.

Бои продолжаются вдоль участка улицы Медведева на севере «серой» зоны города, пишет телеграм-канал «Военкоры Русской весны». Минобороны РФ уточняет, что содействие штурмовым отрядам оказывает ВДВ.

«Штурмовые отряды продолжали вести бои в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали содействие, сковывая действия противника на флангах», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Южной» группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Часов Яр и Богдановка.