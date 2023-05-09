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Показ военного сериала «Катюша» стартует на канале «Россия»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба канала «Россия»

Сериал «Катюша» с Кариной Разумовской в главной роли начнут показывать на канале «Россия» с 9 мая. Драма рассказывает о любви во времена Великой Отечественной войны.

События в сериале «Катюша» развиваются в 1944 году. Передовой отряд находит на линии фронта раненого бойца, который ничего о себе не помнит, кроме имени — его зовут Егор Петров.

Выясняется, что Петров — разведчик, который возвращался с задания и был ранен. Его назначают командиром инженерно-санитарной роты. Там герой знакомится с суровым капитаном Екатериной Голиковой.

В «Катюше» несколько любовных линий, переплетенных между собой. Голикова скрывает тайну и не верит в любовь. Петрову Екатерина нравится, но та не дает к себе подойти. Параллельно в любовную игру включаются летчица Галина Клюева и полковник Мухин.

Роль Екатериной Голиковой исполнила Карина Разумовская, Петров — Павел Харланчук, Галина Клюева — Екатерина Олькина, полковник Мухин — Марат Башаров. Также в сериале снялись Владимир Гостюхин, Анна Балобанова, Андрей Левин, Игорь Ключников Екатерина Шумакова.

Премьера сериала «Катюша» — 9 мая в 22.10 на канале «Россия».

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