Актер Гостюхин объяснил, почему фильмы про войну в России стали хуже

Актер Владимир Гостюхин рассуждал о кинематографе в России и пришел к выводу, что современное кино про войну «выглядит некачественно».

Первой причиной плохого кино про войну в России Гостюхин назвал американские стандарты. Актер считает, что теперь во главе идеи стоит продюсер, а не режиссер. Поэтому картина получается про деньги, а не про душу.

Вторая причина — современные режиссеры не были на войне, в отличие от Александра Столпера, Сергея Бондарчука, которые были свидетелями событий, которые отразились в их картинах.

«Я делю фильмы на три разряда: искусство, кино и киношка. Сейчас, к сожалению, киношка встречается чаще. Очень много стряпают, и я вижу эту стряпню. Времени на подготовку к съемкам мало, график съемок чудовищный. Работа на износ и измор. Не творчество, а каторга. Поэтому кино часто выглядит недоделанным», — сказал Гостюхин в интервью «АиФ».