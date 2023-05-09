Назван идеальный напиток для шашлыка

Полезнее всего шашлык запивать теплой водой, она идеально оттеняет вкус жареного мяса и способствует перевариванию популярного блюда, рассказала диетолог и нутрициолог Зоя Богданова.

При этом эксперт отметила, что вода обычно не пользуется спросом за праздничным столом, для которого готовится шашлык. В этом случае ее лучше всего заменить натуральным соком.

Так, баранина отлично сочетается с напитком, приготовленным из яблок, отметила диетолог. Кроме этого, в качестве дополнения к шашлыку хорошо подходят фруктовые и ягодные соки с умеренной кислинкой.

При этом медики рекомендуют отказаться от привычки запивать жареное мясо спиртным, так как шашлык в сопровождении алкоголя может спровоцировать инфаркт или инсульт.