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Назван идеальный напиток для шашлыка

Источник:
Sputnik
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Полезнее всего шашлык запивать теплой водой, она идеально оттеняет вкус жареного мяса и способствует перевариванию популярного блюда, рассказала диетолог и нутрициолог Зоя Богданова.

При этом эксперт отметила, что вода обычно не пользуется спросом за праздничным столом, для которого готовится шашлык. В этом случае ее лучше всего заменить натуральным соком.

Так, баранина отлично сочетается с напитком, приготовленным из яблок, отметила диетолог. Кроме этого, в качестве дополнения к шашлыку хорошо подходят фруктовые и ягодные соки с умеренной кислинкой.

При этом медики рекомендуют отказаться от привычки запивать жареное мясо спиртным, так как шашлык в сопровождении алкоголя может спровоцировать инфаркт или инсульт.

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Жизнь #Еда
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