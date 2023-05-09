Путин объявил переломный рубеж для человеческой цивилизации

Цивилизация сегодня находится на переломном рубеже, заявил президент России Владимир Путин на параде в честь Дня Победы на Красной площади.

Путин отметил, что страны коллективного Запада стремятся провоцировать конфликты, одновременно уничтожая общечеловеческие ценности, чтобы диктовать собственные правила.

«Против нашей Родины вновь развязана настоящая война. Но мы дали отпор международному терроризму, защитим и жителей Донбасса, обеспечим свою безопасность», — сказал глава государства.

Он указал, что украинский народ стал заложником государственного переворота и планов Запада. При этом Путин подчеркнул, что для России нет недружественных народов ни на Западе, ни на Востоке.

Вместе с Путиным парад посетили президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Туркмении Сердар Бердымухамедов, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, Киргизии Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян.