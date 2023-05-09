После провала наступления Вооруженных сил Украины президент страны Владимир Зеленский попытается сбежать, спрогнозировал бывший аналитик ЦРУ Рейдмонд Макговерн.

Эксперт в интервью YouTube-каналу Judging Freedom назвал Зеленского актером, который играет роль защитника, готового стоять со своей страной до конца, однако его реальная мотивация может быть другой.

«Через пару недель он будет на своей вилле на Кипре, а украинцы будут брошены на произвол судьбы», — сказал Макговерн, подчеркнув, что Зеленский лишь следует указаниям, которые получает от союзников.

Аналогичное предсказание ранее сделал офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер — он предположил, что Зеленский после провала контрнаступления сбежит из страны, чтобы не быть убитым украинскими офицерами.