Глава Алтая сходил со школьниками в поход

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин со школьниками и студентами опробовал турмаршрут, сплавившись по Катуни, прокатившись верхом и прогулявшись по Аюлинскому перевалу, сообщило правительство региона.

Министр туризма региона Эрчим Сарбашев рассказал, что первый в стране конный маршрут был создан в начале 1970-х годов именно на Алтае. Верховой маршрут с турбазы «Катунь» к Каракольским озерам тогда длился 14 дней.

Таких туристических маршрутов в регионе много и сегодня. Во время похода участники внесли предложения, которые сделают маршрут более интересным, а развитие пешего туризма – безопасным и комфортным.

В завершение дня участников похода ожидал травяной чай со сладостями и походными песнями под гитару у костра.

Алтай стал одним из 13 пилотных регионов, где все лето будут обновлять туристические тропы для повышения их доступности и популяризации пешего туризма.

В проекте также участвуют Калмыкия, Бурятия, Кабардино-Балкария, Томская, Оренбургская, Новгородская, Нижегородская, Калинградская, Тамбовская, Липецкая, Владимирская области и Красноярский край.

В регионах с участием глав субъектов и молодежи запланированы пешие экскурсии и прогулки, сплавы по рекам, велопробеги и восхождения, мастер-классы по спортивному туризму и ориентированию.