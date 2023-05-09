Работа над приквелом «Игры престолов» приостановлена

Работа над созданием нового приквела сериала «Игра престолов» приостановлена из-за забастовки Гильдии сценаристов США, сообщил писатель Джордж Мартин на своем официальном сайте.

«Продолжается забастовка сценаристов. Никто, по крайней мере ни один сценарист, обладающий хоть долей здравого смысла, этого не хотел, но продюсеры, студии, сети и стриминговые сервисы не оставили нам выбора», — отметил автор саги.

2 мая американские сценаристы начали забастовку, так как им не удалось договориться с киностудиями об улучшении условий трудового договора. Они требуют учесть переработки, которые участились из-за возросшего количества проектов.

Американская телекомпания HBO в настоящее время работает над экранизацией приквела к «Игре престолов», основанного на серии новелл «Повести о Дунке и Эгге» Джорджа Мартина. Действия в произведении разворачиваются за 90 лет до событий в основном сериале.