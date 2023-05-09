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Путин выступит на параде Победы

Источник:
РИА Новости
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Президент РФ Владимир Путин 9 мая примет парад Победы, вместе с ним на Красной площади будут присутствовать главы ряда государств СНГ.

Программа парада пройдет без каких-либо сокращений, несмотря на недавние атаки беспилотников на Кремль, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. «Готовится обычный парад. Это все, что я могу сказать», — сказал он.

По его словам, Путин и приглашенные главы государств после парада Победы, который начнется в 10.00, вместе возложат венки к Могиле Неизвестного Солдата и затем пообщаются за неформальным завтраком.

При этом атака Кремля дронами стала поводом для принятия дополнительных мер безопасности на мероприятиях ко Дню Победы. «Когда речь идет о присутствии иностранных гостей, когда речь идет о присутствии нашего главы государства, все, что по закону положено, все делается», — подчеркнул Песков, комментируя дополнительные меры безопасности.

На параде будут присутствовать премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Белоруссии Александр Лукашенко, Казахстана Касым-Жомарт Токаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев и Киргизии Садыра Жапарова.

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Политика #Россия
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Топ комментариев

saxat

С Днём Победы! С праздником всех!

Vitall2005

Доверие уже давно подорвано, доллар токсичен, как и евро.

Maniac.

С Днём Великой ПОБЕДЫ! Давно пора с этими СВО заканчивать. С Киевским режимом церемонятся как с девочкой....

nicollaich

Кирюха смельчак. Из бункера не выходит и постоянно носит пистолет. Герооооой)