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Бывший советник Пентагона оценил сдержанность Путина

Источник:
Sibnet.ru
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Президент РФ Владимир Путин
Фото: © пресс-служба президента РФ

Адекватная реакция президента России Владимира Путина на действия западных стран позволяет избежать третьей мировой войны, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Мы должны быть благодарны за то, что Путин проявил себя как сдержанный лидер. Он не из тех, кто поддается эмоциям», — сказал Макгрегор в интервью YouTube-каналу London Real.

По его словам, НАТО способно пойти на необдуманные шаги, если поймет, что украинская армия находится в критическом положении. В частности, отправить свой контингент на запад Украины. В итоге альянс может спровоцировать мировую войну.

При этом полковник заметил, что тяжелая экономическая ситуация на Западе вряд ли позволит союзникам киевского режима прибегнуть к крайним мерам. Кроме того, вооруженные силы альянса не смогут выдержать прямого столкновения с Россией, подчеркнул Макгрегор.

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Политика #Мир
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