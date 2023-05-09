Россия использовала на Украине комплексы «Искандер»

Российские военные бросили в бой комплексы «Искандер» для поражения объектов и остановки наступления Вооруженных сил Украины в зоне спецоперации.

Так, системы были использованы 8 мая для нанесения массированных ударов по целям под Харьковом, где замечена концентрация подразделений ВСУ, готовых начать наступление, пишет «Русская весна».

Ранее военный корреспондент Александр Сладков назвал удары российской армии по объектам Вооруженных сил Украины в ночь на 8 мая «невиданными по силе». Телеканал RT отметил, что обстрел можно считать самым массированным с момента начала спецоперации.

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер» был принят на вооружение в 2006 году. Он способен поражать цели на удалении до 500 километров — железнодорожные узлы, склады, штабы, аэродромы, системы ПВО. Масса боевой части ракеты составляет 500 килограммов.