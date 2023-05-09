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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ

Источник:
Sibnet.ru
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Удары российской армии по объектам Вооруженных сил Украины в ночь на 8 мая оказались «невиданными по силе», написал в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Сладков.

«О чем говорят невиданные по силе удары по Украине. У нас есть чем бить, мы никогда не стреляем остатками», — написал он, отметив, что российские Вооруженные силы владеют инициативой.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил об одном из самых мощных ударов по Украине с начала СВО. По его словам, цели были поражены в Киевской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях.

RT отметил, что обстрел можно считать самым массированным с момента начала спецоперации. Телеканал утверждает, что под интенсивными ударами российской армии оказалась вся центральная часть Украины.

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