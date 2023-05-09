Российская армия нанесла сильнейший удар по ВСУ

Удары российской армии по объектам Вооруженных сил Украины в ночь на 8 мая оказались «невиданными по силе», написал в своем телеграм-канале военный корреспондент Александр Сладков.

«О чем говорят невиданные по силе удары по Украине. У нас есть чем бить, мы никогда не стреляем остатками», — написал он, отметив, что российские Вооруженные силы владеют инициативой.

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов также сообщил об одном из самых мощных ударов по Украине с начала СВО. По его словам, цели были поражены в Киевской, Черниговской, Житомирской, Кировоградской, Одесской, Николаевской областях.

RT отметил, что обстрел можно считать самым массированным с момента начала спецоперации. Телеканал утверждает, что под интенсивными ударами российской армии оказалась вся центральная часть Украины.