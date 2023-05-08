Определена самая привлекательная форма груди

Психологи определили самую привлекательную форму груди по реакции женщин — она большая, но без обвисания.

Мужчины считают женскую грудь сексуально привлекательной, а женщины могут соревноваться друг с другом за внимание противоположного пола, из этого исходили ученые в Техасском международном университете.

Психологи выявили три параметра, которые влияют на привлекательность груди: ее размер, стадия птоза (обвисание) и расстояние между грудями. Затем исследователи показали различные фотографии с изображением женской груди 189 женщин, говорится в статье, опубликованной в журнале Sexes.

Чаще женщины воспринимали как угрозу большую грудь, без обвисания и с маленьким межгрудным расстоянием. По словам участниц, при взгляде на такую грудь они больше задумывались о своей внешности, соблюдении диет и ношении открытой одежды.

Самые притягательные места женщины