НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин проигнорировал Украину в поздравлении с годовщиной Победы

Источник:
Sibnet.ru
364 7

Президент России Владимир Путин направил поздравления с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидерам стран СНГ и народам Грузии и Молдавии. Украина в послании не упоминается.

Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, сообщила пресс-служба Кремля.

Президентов Грузии и Молдавии Саломе Зурабишвили и Майю Санду глава России поздравлять не стал, адресовав послание народам республик. Украина в сообщении не упоминается.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в посланиях.

Главу Украины Путин не поздравляет с Днем Победы с 2014 года, а грузинского лидера с 2009 года.

Еще по теме
Кремль отреагировал на слова «убивать россиян в любой точке мира»
Украина заменит День Победы двумя праздниками
Контрнаступление ВСУ откроет дорогу к переговорам с Россией
Медведев предрек политическое падение Германии
смотреть все
Политика #Мир
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Пропустить нельзя: в небе взойдет Кровавая Луна
Госдолг США стал угрозой для мировой экономики
Школьная задача по математике рассорила пользователей
Как выбрать хороший коньяк за 500 рублей
Обсуждение (7)
Картина дня
Путин проигнорировал Украину в поздравлении с годовщиной Победы
Кремль отреагировал на слова «убивать россиян в любой точке мира»
Как разместить на автомобиле портрет ветерана 9 Мая
Определена самая привлекательная форма груди
О самом главном
Пять типовых привычек, которые отталкивают собеседника
Как перестать думать о человеке
Самые притягательные места: как мужчина оценивает женщину
Цифровой детокс: как снова стать независимым
Пять самых каверзных вопросов на собеседовании
Стиль и прочность: как выбрать колготки
Все статьи
Мультимедиа
Автомобили-солдаты. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Виды облаков и их значение. ФОТО
Нейросеть представила марки авто в виде людей. ФОТО
Самое обсуждаемое
27
Описана реакция Путина на атаку беспилотников
21
Кремль отказался комментировать заявления Пригожина
17
Дрон «Упырь» разработали в России. ФОТО
17
«Вагнер» уйдет из Артемовска из-за дефицита боеприпасов
17
Пригожин заявил о выполнении задачи «Бахмутская мясорубка»