Путин проигнорировал Украину в поздравлении с годовщиной Победы

Президент России Владимир Путин направил поздравления с 78-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидерам стран СНГ и народам Грузии и Молдавии. Украина в послании не упоминается.

Путин направил поздравительные послания лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, сообщила пресс-служба Кремля.

Президентов Грузии и Молдавии Саломе Зурабишвили и Майю Санду глава России поздравлять не стал, адресовав послание народам республик. Украина в сообщении не упоминается.

«Сегодня наш нравственный долг — свято хранить завещанные отцами и дедами традиции дружбы и взаимопомощи, не допускать искажения исторической правды о Великой Отечественной войне, как и оправдания нацистов, их пособников и нынешних идейных наследников», — говорится в посланиях.

Главу Украины Путин не поздравляет с Днем Победы с 2014 года, а грузинского лидера с 2009 года.