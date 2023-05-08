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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Дуэль российского и украинского танков сняли на видео

Источник:
Sibnet.ru
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Российский экипаж снял на видео уничтожение украинского танка, для этого хватило двух попаданий.

Видео опубликовал телеграм-канал «Военкоры русской весны». В кадр попали второй выстрел и взрыв боекомплекта.

По данным авторов, украинский танк выехал из лесополосы и был обнаружен дроном. Ему навстречу выдвинулся Т-80 60-й бригады из Приморского края.

После первого выстрела танк перестала двигаться. После второго опадания у него взорвался боекомплект, он был полностью уничтожен. Что это была за машина, не сообщается. 

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