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Опровергнут миф о проникновении вирусов через презерватив

Источник:
Sibnet.ru
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Презервативы по-прежнему защищают от инфекций, передающихся половым путем, информация о мутировавших вирусах и бактериях — миф, сообщила акушер-гинеколог Лела Джохадзе.

Никто не мутировал и не приобрел способность проникать в поры латексных или полиуретановых презервативов, сказала Джохадзе «Ленте.ру».

Врач напомнила, что использовать презерватив нужно не только при вагинальном, но и анальном или оральном сексе. Надевать его следует с самого начала полового контакта, а не только в конце, а вот снимать — после семяизвержения, не дожидаясь окончания эрекции.

Миф — то, что заразиться ИППП можно, плавая в бассейне или коснувшись сиденья туалета. Их возбудители очень быстро погибают во внешней среде.

Как выбрать презерватив

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