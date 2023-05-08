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Ученые объяснили, почему на Марс первыми должны полететь женщины

Источник:
Sibnet.ru
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Космонавт в скафандре
Фото: © pxhere.com

Экипажи первых экспедиций, отправляющихся на Марс, должны состоять только из женщин, так как они занимают меньше места и меньше едят, рассчитали ученые Европейского космического агентства.

Женщине будет требоваться на 26% меньше калорий, на 29% меньше кислорода, на 18% воды, чем мужчине, сообщается в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Для миссии сроком менее трех лет экипажу из четырех женщин потребуется на 1,7 тысячи килограммов меньше одной только еды, чем для мужского экипажа. Эта масса — примерно 10% полезной нагрузки, которую может отправить в сторону Марса тяжелая ракета SpaceX Falcon Heavy.

Вместо этих продуктов к Марсу предпочтительнее отправить дополнительное оборудование и полезные грузы.

Пионеры космической медицины США, бригадный генерал Дон Фликингер и врач Уильям Рэндольф Лавлейс, еще в 1959 году предположили, что с практической точки зрения в космос предпочтительнее отправлять женщин — не только из-за размеров, у них реже случаются сердечные приступы, а репродуктивная система менее подвержена воздействию радиации.

Но в космос слетали из 339 астронавтов США лишь 55 женщин, из 121 российского и советского космонавтов женщин — лишь четыре.

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Наука #Наука #Космос
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