Кремль отреагировал на слова «убивать россиян в любой точке мира»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «чудовищными» слова главы украинской разведки Кирилла Буданова, который пообещал «убивать русских в любой точке мира до полной победы».

«Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали русских и будем убивать русских в любой точке мира до полной победы Украины», — сказал Буданов в интервью Yahoo News, отвечая на обвинения, что украинские спецслужбы стоят за убийством Дарьи Дугиной.

По его мнению, у России нет «ни военного, ни экономического, ни политического потенциала» для нового наступления на территории Украины, но она способна на серьезную оборону.

«Это действительно чудовищное заявление, которое является прямым подтверждением того, что киевский режим не просто спонсирует террористическую активность, а является непосредственным организатором этой активности», — цитирует «Коммерсантъ» Пескова.

Пресс-секретарь президента заявил, что слова Буданова «лишний раз подтверждают правильность решения Путина начать специальную военную операцию».