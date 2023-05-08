Украина заменит День Победы двумя праздниками

Украина будет отмечать 9 мая «День Европы», а 8 мая — «День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой», заявил президент страны Владимир Зеленский.

Зеленский сообщил в видеообращении, что подал в Верховную Раду законопроект, который установит 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой. По его словам, это вернет Украине «честную историю без идеологических примесей».

Он добавил, что победу над нацистами в большинстве стран мира отмечают 8 мая. Если Рада поддержит закон, то со следующего года победу над нацисткой Германией будут отмечать 8 мая, как во всех странах Европы.

9 мая будут праздновать «День Европы» — праздник в честь достижения мира и единства. «Сегодня единство на нашем континенте приближает нас к празднованию первого дня нашего мира. И правильно будет вместе со всей свободной Европой отмечать День Европы», — заявил президент Украины.

Украина с 2015 года 9 мая отмечает День победы над нацизмом во второй мировой войне. Советскую символику заменил красный мак.