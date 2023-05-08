Самолет МС-21 сфотографировали с борта другого

Российский самолет МС-21 с двигателем ПД-14 в воздухе сфотографировали с борта аналогичного МС-21, снимок опубликовала Объединенная авиастроительная корпорация.
«Уникальное событие: сегодня в воздухе одновременно были оба наших МС-21 с двигателями ПД-14», — говорится в посте в телеграм-канале.
В небе были самолеты с бортовыми номерами 73051 и 73055.
МС-21 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.
ПД-14 — первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Его разработали для МС-21.