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Самолет МС-21 сфотографировали с борта другого

Источник:
Sibnet.ru
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Российский самолет МС-21 с двигателем ПД-14 в воздухе сфотографировали с борта аналогичного МС-21, снимок опубликовала Объединенная авиастроительная корпорация.

«Уникальное событие: сегодня в воздухе одновременно были оба наших МС-21 с двигателями ПД-14», — говорится в посте в телеграм-канале.

В небе были самолеты с бортовыми номерами 73051 и 73055.

Два самолета МС-21 в небе
Фото: © ПАО «ОАК»

МС-21 — среднемагистральный самолет нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров.

ПД-14 — первый турбовентиляторный двигатель, созданный в современной России. Его разработали для МС-21.

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Экономика #Авиа
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