Грядущее возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может открыть дорогу к переговорам между Киевом и Москвой к концу 2023 года.

На Западе стали поднимать вопрос переговоров России и Украины из-за опасений того, что масштабы поддержки Киева уменьшатся, если военный конфликт зайдет в тупик. Вместе с тем, некоторые европейские чиновники обеспокоены высоким уровнем потерь в технике и личном составе ВСУ, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ключевые представители Совета национальной безопасности США выступают за проведение российско-украинских переговоров. В то же время Госдеп и ЦРУ настроены к дипломатическому урегулированию более скептически, поскольку хотят увидеть, какие результаты принесет контрнаступление ВСУ, отмечают собеседники WSJ.

Высокопоставленные чиновники в Париже и Берлине ожидают, что Вашингтон начнет стимулировать переговоры между Россией и Украиной после успешной контрнаступательной операции украинских войск.

Как пишет WSJ, задача контрнаступления ВСУ состоит в том, чтобы Киев смог отвоевать значимую часть юга Украины — это можно будет интерпретировать как успех, даже если Россия оставит под своим контролем некоторые участки украинских территорий.