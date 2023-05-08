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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Контрнаступление ВСУ откроет дорогу к переговорам с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Грядущее возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) может открыть дорогу к переговорам между Киевом и Москвой к концу 2023 года.

На Западе стали поднимать вопрос переговоров России и Украины из-за опасений того, что масштабы поддержки Киева уменьшатся, если военный конфликт зайдет в тупик. Вместе с тем, некоторые европейские чиновники обеспокоены высоким уровнем потерь в технике и личном составе ВСУ, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Ключевые представители Совета национальной безопасности США выступают за проведение российско-украинских переговоров. В то же время Госдеп и ЦРУ настроены к дипломатическому урегулированию более скептически, поскольку хотят увидеть, какие результаты принесет контрнаступление ВСУ, отмечают собеседники WSJ.

Высокопоставленные чиновники в Париже и Берлине ожидают, что Вашингтон начнет стимулировать переговоры между Россией и Украиной после успешной контрнаступательной операции украинских войск.

Как пишет WSJ, задача контрнаступления ВСУ состоит в том, чтобы Киев смог отвоевать значимую часть юга Украины — это можно будет интерпретировать как успех, даже если Россия оставит под своим контролем некоторые участки украинских территорий.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

MuCbE

Как же так? Ведь ЕС так нуждался в трудовых цивилизованных мигрантах. Албанцев не гонят обратно, Африканцев...

pepelmetal

Так скоро и пинками погонят видимо достало их украинство)))

gena415

а почему выпускается? его что нельзя закрыть?

Vitall2005

Доверие уже давно подорвано, доллар токсичен, как и евро.