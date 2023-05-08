Как разместить на автомобиле портрет ветерана 9 Мая

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ГИБДД напомнила, как разместить портрет ветерана на авто 9 Мая

Источник:
Sibnet.ru
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Автомобилисты могут разместить портреты ветеранов в честь Дня Победы, лучше это сделать на заднем или боковом стекле, напомнила Госавтоинспекция Московской области в телеграм-канале.

В этом году шествие «Бессмертный полк» отменили, но владельцы авто могут напомнить о родственниках-фронтовиках и тружениках тыла 9 мая, разместив их фото на машине. Это не будет считаться нарушением (в другой день инспектор вправе выписать штраф в 500 рублей).

Портрет ветерана должен быть размещен «только на чисто вымытых автомашинах и сохраняться в достойном виде при эксплуатации автомобиля».

Портреты не должны ограничивать обзорность, поэтому рекомендуется наклеить их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах.

Если в семье есть несколько родственников-ветеранов, то допускается размещение на машине сразу нескольких фотографий. Главное, чтобы они не создавали помех водителю во время движения.

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