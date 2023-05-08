Астролог Володина посоветовала цвет на удачу

Цвета индиго, сине-фиолетовый, пурпурный принесут удачу на неделе с 8 по 14 мая, рассказала астролог Василиса Володина.

По словам Володиной, цвета синего и фиолетового оттенка на неделе с 8 по 14 мая будут особенно влиять на энергетику и притягивать удачу.

Цвета индиго, сине-фиолетовый и пурпурный можно и нужно использовать в гардеробе, делать макияж или маникюр в названной цветовой гамме, выбирать аксессуары.

Фото: © телеграм-канал Василисы Володиной

Астролог также отметила, что стоит обращать внимание на людей, в одежде которых присутствуют магические цвета. Это можно расценивать, как счастливый знак.