Астролог Володина посоветовала цвет на удачу

Цвета индиго, сине-фиолетовый, пурпурный принесут удачу на неделе с 8 по 14 мая, рассказала астролог Василиса Володина.
По словам Володиной, цвета синего и фиолетового оттенка на неделе с 8 по 14 мая будут особенно влиять на энергетику и притягивать удачу.
Цвета индиго, сине-фиолетовый и пурпурный можно и нужно использовать в гардеробе, делать макияж или маникюр в названной цветовой гамме, выбирать аксессуары.
Астролог также отметила, что стоит обращать внимание на людей, в одежде которых присутствуют магические цвета. Это можно расценивать, как счастливый знак.