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«Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу

Источник:
Sibnet.ru
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Футболисты «Зенита» после матча со «Спартаком»
Фото: © ФК «Зенит»

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл московский «Спартак» и досрочно стал чемпионом страны. Сине-бело-голубые завоевывают этот титул пятый раз подряд.

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:2. Голами у петербуржцев отметились Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39) и Иван Сергеев (90+1). У «Спартака» отличились Кейта Бальде (33) и Квинси Промес (85, с пенальти).

Чтобы стать чемпионом, «Зениту» потребовалось 26 туров. Команда повторила свой рекорд по самому раннему чемпионству России.

Награждение команды пройдет 13 мая в домашнем матче с «Краснодаром». «Спартак» в следующем матче сыграет в гостях с «Химками».

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