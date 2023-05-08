«Зенит» пятый раз подряд стал чемпионом России по футболу

Петербургский «Зенит» в матче 26-го тура РПЛ обыграл московский «Спартак» и досрочно стал чемпионом страны. Сине-бело-голубые завоевывают этот титул пятый раз подряд.

«Зенит» победил «Спартак» со счетом 3:2. Голами у петербуржцев отметились Клаудиньо (13-я минута), Андрей Мостовой (39) и Иван Сергеев (90+1). У «Спартака» отличились Кейта Бальде (33) и Квинси Промес (85, с пенальти).

Чтобы стать чемпионом, «Зениту» потребовалось 26 туров. Команда повторила свой рекорд по самому раннему чемпионству России.

Награждение команды пройдет 13 мая в домашнем матче с «Краснодаром». «Спартак» в следующем матче сыграет в гостях с «Химками».