ТНТ снял сериал по мотивам развода Деппа и Херд «Звездный суд»

Новый сериал Сарика Андреасяна «Звёздный суд» выйдет на ТНТ 15 мая, проект основан на громком судебном процессе Джонни Деппа и Эмбер Херд.

В сериале «Звездный суд» главными действующими станут российский актер со скандальной репутацией Дмитрий Петровский и его бывшая супруга, тоже актриса, но менее талантливая Марина Хрумкина.

После семейной идиллии у пары начался кризис, а вскоре возникло множество взаимных претензии. В итоге разборки доводят героев до суда. Марина выставляет Дмитрия токсичным абьюзером, а актер хочет защитить честь и достоинство.

Роль Дмитрия Петровского исполнил Максим Лагашкин, а его бывшую супругу сыграла Мария Горбань.

В первом сезоне сериала будет восемь эпизодов по двадцать минут. Создатели проекта планируют снять несколько сезонов, которые будут объединять суд, а герои и дела будут разными, сообщила пресс-служба ТНТ.

Премьера сериала «Звездный суд» состоится в понедельник, 15 мая, в 21.00 на ТНТ.