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Интерес к фильму «Вызов» снизился на 100 миллионов

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Вызов»

Главная премьера российского кино «Вызов» идет в прокате третью неделю, картина по-прежнему лидирует, но быстро сбавляет обороты.

Третий прокатный уикенд принес «Вызову» 212 миллионов рублей. Это на 100 миллионов меньше, чем вторая неделя, и еще на 100 миллионов меньше, чем премьерная неделя.

«Вызов» стал главной российской премьерой года. Создатели называют картину первой, снятой в космосе. Для космических сцен режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд летали на МКС.

По итогам уикенда, вторую строчку топа лидеров кассовых сборов заняла третья часть «Стражей галактики». Фильм не показывали в России и Белоруссии, но в странах СНГ он собрал 86 миллионов.

На третьей строчке мультфильм «Яга и книга заклинаний» с кассой 37,8 миллиона. Четвертым стал фильм, основанный на реальных событиях «Юра дворник» (21,1 миллиона). Замыкает пятерку лидеров комедия с Джеки Чаном «Кунг-фу жеребец» (16,6 миллиона).

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