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Шоу «Новые звезды в Африке» приблизилось к финалу

Источник:
Sibnet.ru
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«Новые звезды в Африке» на ТНТ
Фото: © ТНТ

Новые участники больше не будут приходить на шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ, теперь игроки будут только покидать программу. Одна из девушек выбыла из проекта в это воскресенье.

Программа приближается к финалу, теперь игроки будут только выбывать, новых участников не будет. Победитель шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ уже среди тех, кто в проекте.

В этом выпуске уже опытные участники решили отправить на испытание недавно пришедших актрис — Наталью Бардо и Зою Бербер. Бардо еще и поймали в лагере звезд на лжи, поэтому ее невзлюбили подружки-юмористки Наталья Медведева и Наталья Кравченко.

На испытании Бардо и Бербер должны были вытянутыми руками удерживать круги. При этом в ноги им высыпали муравьев и тараканов. Бербер сдалась быстрее. Она и покинула шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

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Топ комментариев

pepelmetal

Так скоро и пинками погонят видимо достало их украинство)))

MuCbE

Как же так? Ведь ЕС так нуждался в трудовых цивилизованных мигрантах. Албанцев не гонят обратно, Африканцев...

gena415

а почему выпускается? его что нельзя закрыть?

Captain Nemo

Как можно комментировать то до чего сами и довели.Или успехи музыкантов не дают покоя.Без их было бы...