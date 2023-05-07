Шоу «Новые звезды в Африке» приблизилось к финалу

Новые участники больше не будут приходить на шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ, теперь игроки будут только покидать программу. Одна из девушек выбыла из проекта в это воскресенье.

Программа приближается к финалу, теперь игроки будут только выбывать, новых участников не будет. Победитель шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ уже среди тех, кто в проекте.

В этом выпуске уже опытные участники решили отправить на испытание недавно пришедших актрис — Наталью Бардо и Зою Бербер. Бардо еще и поймали в лагере звезд на лжи, поэтому ее невзлюбили подружки-юмористки Наталья Медведева и Наталья Кравченко.

На испытании Бардо и Бербер должны были вытянутыми руками удерживать круги. При этом в ноги им высыпали муравьев и тараканов. Бербер сдалась быстрее. Она и покинула шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.