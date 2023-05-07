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Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Российские силы освободили еще два квартала в Артемовске

Источник:
Sibnet.ru
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Штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили еще два квартала в Артемовске (Бахмуте), сообщило Министерство обороны России.

«На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовск», — говорится в сообщении.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Ступочки, уточнили в военном ведомстве.

В свою очередь, подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам, удерживая украинские войска на флангах, отметили в ведомстве.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы заняли 95,7 квадратных километра города, под контролем противника остается 2,42 квадратного километра.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город.

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Топ комментариев

pepelmetal

Так скоро и пинками погонят видимо достало их украинство)))

MuCbE

Как же так? Ведь ЕС так нуждался в трудовых цивилизованных мигрантах. Албанцев не гонят обратно, Африканцев...

gena415

а почему выпускается? его что нельзя закрыть?

Captain Nemo

Как можно комментировать то до чего сами и довели.Или успехи музыкантов не дают покоя.Без их было бы...