Штурмовые отряды при поддержке ВДВ освободили еще два квартала в Артемовске (Бахмуте), сообщило Министерство обороны России.

«На Донецком направлении штурмовые отряды овладели двумя кварталами в северо-западной и западной частях города Артемовск», — говорится в сообщении.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Южной группировки войск нанесено поражение подразделениям 57-й мотопехотной и 80-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Богдановка и Ступочки, уточнили в военном ведомстве.

В свою очередь, подразделения воздушно-десантных войск оказывали поддержку штурмовым отрядам, удерживая украинские войска на флангах, отметили в ведомстве.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что бойцы группы заняли 95,7 квадратных километра города, под контролем противника остается 2,42 квадратного километра.

Артемовск расположен к северу от Донецка. Это важный оборонительный узел украинской армии. ЧВК «Вагнер» несколько месяцев ведет тяжелые бои за город.