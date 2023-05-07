Запретить продажи алкоголя лицам до 21 года призвали в Госдуме

Депутат ГД и глава «Трезвой России» Султан Хамзаев сообщил, что будет добиваться полного запрета продажи алкоголя для лиц, не достигших 21 года.

«Подавляющее большинство граждан поддерживают полный запрет на продажу алкоголя с 21 года, полный запрет: от пива, сидра до водки… Буду добиваться полного запрета продажи алкоголя лицам, не достигшим 21 года», — сказал Хамзаев РИА Новости.

Он отметил, что эта инициатива направлена на укрепление страны, особенно в части демографии.

Парламентарий добавил, что Минздраву также следует настаивать на конкретной позиции. Он добавил, что частичный запрет продажи алкоголя с 21 года — «полумера».