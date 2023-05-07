Киев пожаловался на завышенные ожидания Запада от наступления

Ожидания в мире от контрнаступления Киева завышены, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Большинство «ждут чего-то грандиозного» от наступления Украины, но это может привести к «эмоциональному разочарованию», приводит РБК слова Резникова, сказанные им в интервью американским СМИ.

Подготовка к наступлению заставила украинских чиновников задуматься над тем, «какого результата будет достаточно, чтобы произвести впечатление на Запад, особенно на Вашингтон».

Некоторые опасаются, что, если Киев потерпит неудачу, он может лишиться международной военной помощи или столкнуться с принуждением к переговорам с Москвой.

По словам Резникова, западные партнеры ожидают от Киева «следующего примера успеха». «Но я не могу вам сказать, каковы будут масштабы этого успеха. Десять километров, 30 километров, 100 километров, 200 километров?» — отметил он.